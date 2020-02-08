Эмили Ратаковски опубликовала пикантный снимок, от которого поклонники пришли в полный восторг

Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

Модель постоянно получает множество восхищенных комментариев от своих подписчиков, после публикации на своей странице новых снимков.

На этот раз Эмили опубликовала снимок со спальни. Модель сделала селфи, лежа в белоснежной постели.

Упругая грудь так и норовила выпрыгнуть с оков узкого платья, но Эмили не позволила желающим увидеть больше, чем положено, хоть такого за ней ранее замечено не было.



Как уточнила сама Ратаковски в подписи к фото, она уже одета и полностью готова к выходу, но ей некуда пойти. И в комментариях тут же посыпались сотни предложений.

Ранее модель в своих сторис опубликовала снимок, на котором она изображена в образе Евы.

Красотка предстала полностью голая, и интимные места прикрыты лишь прядью волос и руками.

Стоить отметить, что Ратаковски создала линию одежды для американского онлайн-ритейлера Nasty Gal. Она же и стала главной героиней лукбука коллекции EMRATA X Nasty Gal, в которую вошли платья на тонких бретелях, кроп-топы, тренчи из кожи и свободные брючные костюмы.

Также девушка выступает в защиту прав женщин на телесность и сексуальность. Подобная философия близка и компании Nasty Gal.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померились фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».