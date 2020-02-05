Эмили Ратаковски продемонстрировала обладательницей какой роскошной фигуры она является, позировав в белье
Известная манекенщица покрасовалась в ванной комнате. Как передает Politeka.net, модель показала красочный снимок в своем Instagram.
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Эмили Ратаковски – звезда подиумов, которая уже из фотосъемок подалась на большие экраны, создает свои линии одежды, часто балует поклонников откровенными кадрами в своем личном микро-блоге.
На сей раз звездная красавица решила показать типичное сэлфи из стильно декорированной ванной комнаты с окнами наружу. Знаменитость красуется, стоя на самой ванной в черных кружевных трусиках и "домашней кофте", держа телефон в руках.
Волосы кумира молодежи аккуратно уложены, на лице есть минимум макияжа. Поклонники отмечают в комментариях, что Эм просто красавица и "как ей только удается" быть такой стройной и соблазнительной" интересуются:
"Огонь"
"Ох мои глаза созерцают нечто прекрасное"
"Формы невероятные, как Вам только так удается не толстеть?))"
Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.
Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.
Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.
Поклонники вне себя от последней публикации:
"Черт, как же горячо"
"Невероятная"
"...Я без ума от этих линий"
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру