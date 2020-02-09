Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала свою фигуру во всей красе
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски нередко делится откровенными кадрами. Тем не менее, каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками.
Поклонники привыкли к горячим кадрам в купальниках, костюмах, домашней одеждеИ редкие романтичные семейные снимки становятся приятной неожиданностью.
Несколько часов назад 28-летняя красавица выложила в сеть один из подобных снимков. На фото она позирует вместе со своим мужем – Себастьяном Беар-МакКлардом.
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Парочка появилась на кинопремии Spirit Awards, которая всегда проходит накануне Оскара. Супруги редко выходят в свет вместе, поэтому их появление логично вызвало ажиотаж.
Брюнетка выбрала для мероприятия умопомрачительное мини с драпированными рюшами на рукавах, которое подчеркнуло ее длинные ноги. Эфектный образ дополнили черные сандалии на высокой шнуровке. А ее муж предстал перед камерами в костюме и солнцезащитных очках.
Поклонники модели поспешили рассыпаться в комплиментах, при этом многим понравился такой соблазнительный образ Ратаковски.
Также ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала пикантный снимок, от которого поклонники пришли в полный восторг.
Модель сделала селфи, лежа в белоснежной постели. Упругая грудь так и норовила выпрыгнуть с оков узкого платья, но Эмили не позволила желающим увидеть больше, чем положено, хоть такого за ней ранее замечено не было.
Как уточнила сама Ратаковски в подписи к фото, она уже одета и полностью готова к выходу, но ей некуда пойти. И в комментариях тут же посыпались сотни предложений.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».
Как сообщала Politeka, звездные дивы померились фото в бикини: «горячо».
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».