Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове домашнє фото
На фото Катерина показала себе в топі тілесного кольору і великий ланцюжком на шиї. Образ Боярська доповнила розпущеним світлими волоссям і яскравим мейкапом. Фото було зроблено крупним планом і можна легко оцінити головну гордість дівчини. На тлі практично нічого не видно, тому невідомо, де робила кадр Боярська. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити більше 600 лайків і написали кілька коментарів:
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"Катя я дар мови втратив...здрастуй. Пиши", "Оххх яка", "Красуня ,коли ми зустрінемося ??", "Така красива", "Яка гарна ідеал", "Катя ви супер. Можна з вами познайомитися", "тому що не можна бути красивою такою...", "Ну от я ж кажу прекрасне!) Катюша", "Краса ляпота груди просто космос можна милуватися нескінченно", "Размерчік те, що треба".
Повідомлялося, що Катерина Боярська показала ідеальне тіло у новому відвертому знімку.
«Hoe party», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку онука Боярського позує на камеру в крихітному чорному платті, виставивши напоказ розкішні форми.
«Яка солодка», «богиня», «богині бувають різні, у них теж є своя ієрархія) але навіть Зевс і його Олімп підкорилися б вогню і силі твоїх глибоких, як сам Космос, чарівних очей», «бомба-ракета», «красуня», - пишуть вони.
Раніше ми повідомляли, що Катерина похвалилася своїми пишними формами.
На знімку Боярська позує в маленькому чорному топіку, який обтягує її пишні форми, а також у світлих штанах з високою посадкою. Завдяки правильно підібраному луку дівчина виглядає приголомшливо.
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А ще Politeka писала, що безсоромна онука Боярського ледве вмістила пишний бюст в короткому топі
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