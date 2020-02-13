Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове домашнє фото

На фото Катерина показала себе в топі тілесного кольору і великий ланцюжком на шиї. Образ Боярська доповнила розпущеним світлими волоссям і яскравим мейкапом. Фото було зроблено крупним планом і можна легко оцінити головну гордість дівчини. На тлі практично нічого не видно, тому невідомо, де робила кадр Боярська. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 600 лайків і написали кілька коментарів:

"Катя я дар мови втратив...здрастуй. Пиши", "Оххх яка", "Красуня ,коли ми зустрінемося ??", "Така красива", "Яка гарна ідеал", "Катя ви супер. Можна з вами познайомитися", "тому що не можна бути красивою такою...", "Ну от я ж кажу прекрасне!) Катюша", "Краса ляпота груди просто космос можна милуватися нескінченно", "Размерчік те, що треба".

Повідомлялося, що Катерина Боярська показала ідеальне тіло у новому відвертому знімку.

«Hoe party», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку онука Боярського позує на камеру в крихітному чорному платті, виставивши напоказ розкішні форми.

«Яка солодка», «богиня», «богині бувають різні, у них теж є своя ієрархія) але навіть Зевс і його Олімп підкорилися б вогню і силі твоїх глибоких, як сам Космос, чарівних очей», «бомба-ракета», «красуня», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Катерина похвалилася своїми пишними формами.

На знімку Боярська позує в маленькому чорному топіку, який обтягує її пишні форми, а також у світлих штанах з високою посадкою. Завдяки правильно підібраному луку дівчина виглядає приголомшливо.

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