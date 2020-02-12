Ана Чері, відома американська фітнес-модель, показала розкішне тіло в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Агресивна і ніжна. Я можу бачити зміни в моєму тілі після виконання завдань за програмою. Залиште мені лайк і я дам вам її», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує у відвертому чорному вбранні, який ефектно підкреслює її розкішні форми.

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«Неймовірна», «вогонь», «красуня», «божественна», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, фінтес-модель Ана Чері продемонструвала свої принади в одному купальнику. Красуня часто хвалиться своєю фігурою на сторінці в Instagram.

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Модель з'явилася в красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон. 

Красуня спустила лямки жовтого верху і стиснула велику груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику. 

На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і сталевим пресом. Як же тут жарко від такого образу. 

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Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.