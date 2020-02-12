Модель показала все, что можно

Ана Чери, известная американская фитнес-модель, показала роскошное тело в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Агрессивная и нежная. Я могу видеть изменения в моем теле после выполнения задач по программе. Оставьте мне лайк и я дам вам ее», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует в откровенном черном наряде, который эффектно подчеркивает ее роскошные формы.

«Невероятная», «огонь», «красотка», «божественная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, финтес-модель Ана Чери продемонстрировала свои прелести в одном купальнике. Красотка часто хвастается своей фигурой на странице в Инстаграм.

Модель предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.

Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.

На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.