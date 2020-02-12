18-річна французька модель Тілан Блондо, яка завдяки своїй ляльковій зовнішністі відома як найкрасивіша дівчинка в світі, підкорила мережу новим жарким фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімком, на якому постала в розкішному вбранні. На моделі шкіряний піджак чорного кольору (розріз в області декольте якого, не розбурхає хіба що сліпого), а також штани з того ж матеріалу. Ефектна шатенка звабно дивиться в об'єктив, при цьому вона серйозна, навіть, можна сказати, стиснула губи.

Тілан позує сидячи на тлі червоного фону, злегка розставивши ноги і піднявши одну руку до голови, доторкнувшись розпущеного волосся. Поруч з нею стоять старі телевізори, на яких зображені "перешкоди" і кольорові картинки: сердечко, яке проткнула стріла, і троянда.

Цим оригінальним фото Блондо вирішила привітати шанувальників з Днем святого Валентина, який у світі відзначають 14 лютого.

"У день закоханих я вирішила подякувати всім жінкам в моєму житті з ексклюзивним подарунковим набором #AmorAmor, Я ЛЮБЛЮ його свіжі ноти жасмину, мандарина і ванілі, як можна встояти??", - підписала фото Тілан.

Шанувальники засипали юну красуню компліментами, а деякі порівняли зі знаменитою французькою актрисою Бріжит Бардо, на яку Тілан дійсно сильно схожа.

"Чудова 🤩"

"Як мило! Спасибі за твою енергію! 🙌"

"Посміхнися, крихітко, у тебе все життя попереду 😇💕"

"нова "Бріжит Бардо" 💝"

"Все ще найкрасивіша жінка в світі!"

"Гарна, як рай Тілан😍"

Раніше ми повідомляли, Тілан поділилася гарячими знімками з аеропорту. Дівчину зняли в кафе. Вона сиділа в маєчці, і коли нахилилася, погляду фанатів постала дивовижна картина на її соковиті молоді принади.

Тим не менш деякі з фанатів забили тривогу, заговоривши про те, що модель сильно схудла: «Тілан, послухайте, будь ласка. Ви абсолютно приголомшлива і чудова, але ви помітно втратили вагу, і це починає виглядати трохи нездорово. Я не хочу вас образити!».

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

Також Politeka писала, що Тілан Блондо роздяглася заради гарячих кадрів.