Французская модель Тилан Блондо, которой присвоили статус самой красивой девочки мира, поделилась кадрами из реальной жизни.
Девушка опубликовала фотографии из аэропорта на своей странице в Инстаграме, передает Politeka. На кадрах видно, что девушка ждет самолет со своей собакой. Судя по кадрам, Блондо превратилась в очень привлекательную девушку.
Пост звезды набрал более 130 тыс. лайков. В комментариях поклонники модели отмечают, что она как всегда выглядит прекрасно. Правда, один из фанатов девушки отметил, что она сильно похудела.
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«Тилан, послушайте, пожалуйста. Вы абсолютно потрясающая и великолепная, но вы заметно потеряли вес, и это начинает выглядеть немного нездорово. Я не хочу вас обидеть!», - отметил подписчик.
Напомним, что Тилан всего 18 лет. На сегодняшний день она одна из самых популярных юных моделей. Карьеру модели девушка начала в 4 года. На ее счету контракты с такими брендами как Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren и Pull&Bear. В разное время фотографии юной девушки украшали страницы именитых журналов, включая Vogue. Кстати, из-за публикации в этом журнале разгорелся самый настоящий скандал. Редакторов обвинили чуть ли не в растлении малолетних, поскольку 10-летнюю на тот момент девочку нарядили и накрасили как взрослую сексуальную модель.
Сегодня юная модель имеет контракты с еще большим количеством известных брендов. Она работает с Сhanel и Dolce&Gabbana. А в 2014 году ей даже удалось сняться в фильме.
Вся карьера молодой звезды еще впереди. Возраст не испортил ее, а даже, наоборот, придал дополнительного шарма. Да и фигура у юной модели что надо. Это позволит ей еще долгое время работать в модельном бизнесе. Конечно, если она не захочет променять его на карьеру актрисы.
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