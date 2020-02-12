Знаменитість показала все, що можна!

Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала ідеальне тіло у новому відвертому знімку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Hoe party», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку онука Боярського позує на камеру в крихітному чорному платті, виставивши напоказ розкішні форми.

«Яка солодка», «богиня», «богині бувають різні, у них теж є своя ієрархія) але навіть Зевс і його Олімп підкорилися б вогню і силі твоїх глибоких, як сам Космос, чарівних очей», «бомба-ракета», «красуня», - пишуть вони.

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На знімку Боярська позує в чорному короткому платті, під яким не виявилося білизни. Катерина в цей сіла на диван для фото. Образ вона доповнила кісками з боків. На тлі можна побачити тумбочки і різні дрібниці на них.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"а, так ще й «поцілуй мій язик» ", "Шикарна", "Катерина, всього лише один раз я з вами побачився, а стільки спогадів))", "Мільйон Ангелів -будь ласка зберігайте цю Красу. Ух, тигриця...однозначно змушує серце битися", "Ви дуже схоже на Харлі Квінн кіно вас чекає", "Чудова дівчинка!", "Хвостики", "Привіт Кати..у мене очей горить...", "Цукерочка".

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