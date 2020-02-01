Внучка Дартаньяна всея Руси Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников очередной порцией горячих фото

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки, на которых позирует в тесном черном укороченном топике и черных джинсовых шортах, передает Politeka.

Девушка выглядит на снимках абсолютно довольной жизнью, а ее пышный бюст, который с трудом удерживает ткань, так и привлекает взоры поклонников.

Как известно, Екатерина – первый ребенок в семье Сергея Боярского, который сейчас является депутатом Госдумы. О детстве девушки известно мало. Например, СМИ писали, что она училась за границей, однако сама Катя рассказывала, что в школьное время за пределы России выезжала только на пару недель учить иностранный язык.

Впервые о ней заговорили в 2019 году, когда она вместе с дедушкой и бабушкой появилась на красной дорожке «Виват кино России». 18 ноября этого же года ее пригласили на бал дебютанток от издания Tatler.

Судя по страничке в соцсети, Катя любит путешествовать, особенно часто бывает в Турции.

При росте 165 сантиметров Боярская обладает впечатляющей грудью. Она мечтает связать свою жизнь с музыкой, а также пробует себя на всевозможных кастингах, чтобы получить роль в кино.

Ранее мы рассказывали, что Боярская покрасовалась в купальнике на отдыхе.

Так на новом опубликованном фото Екатерина позировала в цельном черном купальнике из которого грудь эффектной юной блондинки буквально выпирала наружа - была видна большая ее часть за исключение самых пикантных анатомических особенностей.

Екатерина расположилась на мостике у воды. Снимок вышел и стильным, и откровенным одновременно. Свои негустые светлые волосы дама распустила и несколько стыдливо чуть опустила подбородок и отвела взгляд в сторону.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского еле вместила "двойняшек" в обтягивающий топ

А еще Politeka писала, что внучка Боярского вывалила свою гордость шестого размера на камеру.

Также Politeka сообщала, что фигуристая внучка Боярского пошла в отрыв, яркие кадры.