Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, похвасталась красотой

Ким Кардашьян явлется собственницей бренда косметики, который она часто публикует в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Красотка опубликовала снимок, демонстрируя помаду своей фирмы. При этом Ким выглядела очень соблазнительно.

Красотка распустила черные волнистые волосы. Она посмотрела в камеру, показывая свой макияж, состоящий из коричневых теней, черных стрелок и больших ресниц. На лице также выделялись черные брови.

Кардашьян приоткрыла губы и наносила помаду коричневого оттенка.

"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибо @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Большое спасибо и вашим замечательным помощникам. Я сделаю гламурный рассказ о моих историях о завтрашнем дне", - подписала снимок Ким.

За три часа пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев.

Ким называли королевой стиля, красавицей и непревзойденной женщиной.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян недавно выставила отфотошопленный снимок, на котором она позирует возле машины, стоя будто на облаках.

Девушка предстала в облегающем гольфе и брюках-клеш с принтом из змеинной кожи.

На знаменитости - дутая черная куртка, она слегка спустила ее с плеч.

Завершили стильный образ большие темные очки.

Напомним, Кардашьян предстала в белом халатике, который она приспустила с плечей.

На звезде - сдержанная прическа и яркий макияж с необычными стрелками. За несколько часов фото набрало 1,6 млн лайков.

«Этот образ действительно подтолкнул меня к желанию попробовать новые образы в этом году!", - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян удивила снимком в обтягивающем черном костюме.

Больше всего бросается в глаза яркий макияж. Ведь Кардашьян нанесла на губы нехарактерный для нее сливовый цвет. Она приоткрыла губы и закинула голову для снимка.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала свои аппетитные формы в платье из бархата. Также знаменитость распустила свои длинные темные волосы.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.