Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников новым образом

Фото с необычным ярким макияжем модель опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Женщина рассказала, что была вдохновлена работой с британским обозревателем красоты.

«Этот образ действительно подтолкнул меня к желанию попробовать новые образы в этом году! Я люблю встречать супер талантливых художников и получать возможность работать с ними после восхищения их работой в Instagram», - рассказала Ким.

На снимке Кардашьян предстала в белом халатике, который она приспустила с плечей, оголив декольте. Звезде сделали сдержанную прическу и яркий макияж с необычными стрелками. За несколько часов фото набрало 1,6 млн лайков.

«Ты и Никки идеальны вместе. Боже мой», «Это выглядело так потрясающе на тебе!! Я так взволнован, хочу увидеть, что принесет 2020 год», «Это мой любимый образ за долгое время», «Вау», «Муза», «Ничего себе. Этот образ очень сильно вам подходит, «не могу дождаться, чтобы увидеть новый гламурный образ от вас», «Королева», «Выглядит как Клеопатра», - пишут поклонники Кардашьян.

Позже светская львица опубликовала еще одну серию снимков с Лондона. На новых фотографиях она предстала с этим же макияжем в соблазнительном черном костюме с глубоким декольте, подчеркнув свои пышные формы. Костюм оказался настолько коротким, что оголил широкие бедра Кардашьян. На ногах звезды красовались туфли с плетением в греческом стиле.

Стоит отметить, что выбор обуви не пришелся по вкусу многим поклонникам. Они заметили, что плетение слишком передавило ноги Кардашьян, в результате чего ее нога выглядела некрасиво.

В Лондоне 39-летняя Кардашьян была со своим супругом Канье Уэстом.

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