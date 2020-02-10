Звезда сети появилась на людях с супругом

Светская львица, телеведущая и многодетная мать Ким Кардашьян опубликовала новое фото с церемонии "Оскар"

Звезда предстала перед публикой в объемном вечернем платье, пишет Politeka.net.

Красотка-артистка блистала перед церемонией или уже на одном из афтепати в платье, подол которого, был буквально "усыпан" воздушными кружевами. Кроме того, у наряда была корсетная основа, которая выгодно подчеркнула объемную грудь модели.

Ким позировала со своим супругом, исполнителем Канье Уэстом, фолловеры звезды отметили, что ее мужу очень "повезло с такой красавицей".

Помимо прочего, фаны мировых знаменитостей также отметили вид Ким в наряде сзади, а также "удачный" мэйк американки армянского происхождения. Под публикацией также масса комментариев о привлекательности артистки и ее "невероятных женственных формах"

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала формы в платье из бархата песочного цвета. Знаменитость распустила длинные темные волосы, а на ее лице явно заметен яркий макияж.

Звезда выбрала стильные очки. Кроме платья, на ней были темные босоножки.

Также Ким показала поклонникам и своих подросших детей - они были в забавных светлых нарядах.

Напомним также, что Ким Кардашьян похвасталась фигурой в маленьких трусиках, натянув их выше бедер. Звезда сидела на ступеньках в соблазнительном топе, который подчеркивает ее роскошную грудь.

Красивая кожа и длинная косичка хорошо смотрятся на фотографии.

Звезда втянула живот и смотрит вдаль, где виднеется море или океан, а также крыши домов и пальмы.

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