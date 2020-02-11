Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию в нижнем белье
Американская звезда реалити-шоу, прославившаяся на весь мир своим вызывающим стилем и дерзким образом, не сидит сложа руки. Знаменитость активно занимается бизнесом, предоставляя различные продукты для женщин: от одежды до косметики. Одним из ее проектов стал бренд нижнего белья Skims.
Как сообщает Politeka, на своей странице Инстаграм Кардашьян объявила о выпуске его новой коллекции. Конечно, по такому поводу знаменитость не могла не сделать снимок в том самом белье. На новом фото Ким сидит на полу скрестив ноги в белье бледно-розового цвета.
Стоит отметить, что как для скандальной дивы выбор белья оказался довольно скромным: речь идет о спортивном лифчике и обычных трусах без лишних изысков.
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На фото Кардашьян держит букет роз, а к ней со всех сторон тянутся чьи-то руки.
Стоит отметить, что поклонники звезды и ее бренда пришли в восторг от снимка и завалили ее хвалебными комментариями.
До этого мы писали о том, что Ким Кардашьян опубликовала новое фото с церемонии "Оскар".
Звезда предстала перед публикой в объемном вечернем платье.
Красотка-артистка блистала перед церемонией или уже на одном из афтепати в платье, подол которого, был буквально "усыпан" воздушными кружевами. Кроме того, у наряда была корсетная основа, которая выгодно подчеркнула объемную грудь модели.
Ким позировала со своим супругом, исполнителем Канье Уэстом, фолловеры звезды отметили, что ее мужу очень "повезло с такой красавицей".
Помимо прочего, фаны мировых знаменитостей также отметили вид Ким в наряде сзади, а также "удачный" мэйк американки армянского происхождения. Под публикацией также масса комментариев о привлекательности артистки и ее "невероятных женственных формах"
Напомним, Ким Кардашьян подразнила глубоким декольте, оголив достоинства: «Выглядит как Клеопатра».
Как сообщала Politeka, пышногрудая Кардашьян еле втиснула свои богатства в полупрозрачный наряд: «мужу повезло».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян выставила напоказ все свое великолепие: "Боже, как я люблю...".