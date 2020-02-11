Модель перевершила сама себе!

Відома модель Ебігейл Речфорд вирішила наплювати на сором і показала розкішне тіло без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує лежачи без білизни, а її розкішні форми прикривають лише пелюстки квітів. А на іншому знімку видно, як моделі поправляють волосся під час фотосесії.

Уточнимо, що кадрами зірка поділилася у себе в Сторіс, позбавивши шанувальників можливості що-небудь сказати про те, що відбувається.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ебігейл Речфорд наділу джинсовий топ, який ледве приховував її пишні груди. Зірка порадувала новим сториз своїх шанувальників.

Модель з'явилася в джинсовому короткому топі, відкриває її ідеальні прес і підкреслює її великі форми.

Ебі робила селфи, закинувши довгі чорні волосся набік.

Красуня зробила макіяж з акцентами на пухкі губи за допомогою глянцевої помади, а також на великі і красиві очі з пишними віями.

Рэтчфорд вирішила позагравати з шанувальниками. Вона розкрила очі і рот, а потім звела губи разом, у результаті вийшли "губи качечкою": "Як же це прекрасно!".

При цьому красуня виглядала чудово. Її гладку шкіру і чудову фігуру неможливо сховати.

Якщо б знаменитість опублікувала дане відео не в Сториз, то воно б зібрало сотні тисяч переглядів і лайків.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.