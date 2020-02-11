Модель превзошла сама себя!

Известная модель Эбигейл Рэтчфорд решила наплевать на стыд и показала роскошное тело без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует лежа без белья, а ее роскошные формы прикрывают лишь лепестки цветов. А на другом снимке видно, как модели поправляют волосы во время фотосессии.

Уточним, что кадрами звезда поделилась у себя в Сторис, лишив поклонников возможности что-либо сказать о происходящем.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд надела джинсовый топ, который еле скрывал ее пышную грудь. Звезда порадовала новым сториз своих поклонников.

Модель предстала в джинсовом коротком топе, открывающем ее идеальные пресс и подчеркивающем ее большие формы.

Эби делала селфи, закинув длинные черные волосы набок.

Красотка сделала макияж с акцентами на пухлые губы с помощью глянцевой помады, а также на большие и красивые глаза с пышными ресницами.

Рэтчфорд решила позаигрывать с поклонниками. Она распахнула глаза и рот, а потом свела губы вместе, в результате получились "губы уточкой": "Как же это прекрасно!".

При этом красотка выглядела великолепно. Ее гладкую кожу и чудесную фигуру невозможно спрятать.

Если бы знаменитость опубликовала данное видео не в Сториз, то оно бы собрало сотни тысяч просмотров и лайков.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.