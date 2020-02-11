Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд надела джинсовый топ, который еле скрывал ее пышную грудь
Звезда порадовала новым сториз своих поклонников, пишет Рoliteka.net.
Модель предстала в джинсовом коротком топе, открывающем ее идеальные пресс и подчеркивающем ее большие формы.
Эби делала селфи, закинув длинные черные волосы набок.
Красотка сделала макияж с акцентами на пухлые губы с помощью глянцевой помады, а также на большие и красивые глаза с пышными ресницами.
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Рэтчфорд решила позаигрывать с поклонниками. Она распахнула глаза и рот, а потом свела губы вместе, в результате получились "губы уточкой": "Как же это прекрасно!".
При этом красотка выглядела великолепно. Ее гладкую кожу и чудесную фигуру невозможно спрятать.
Если бы знаменитость опубликовала данное видео не в Сториз, то оно бы собрало сотни тысяч просмотров и лайков.
Напомним, недавно Эбигейл Рэтчфорд записала сториз, представ в черном кружевном лифчике, из которого выпирала огромная грудь.
Нельзя не заметить упругий пресс и тонкую талию Рэтчфорд.
При этом на звезде были черные леггинсы, обтянувшие ее роскошную пятую точку.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в одних штанах, придерживая сочные формы одной рукой. Дополняет образ элегантная шляпа.
На другом снимке модель позирует абсолютно без ничего и в одном полотенце с очками. Аппетитные формы Рэтчфорд решила прикрыть подушкой.
Снимки также были обнародованы в Сториз, из-за чего пользователи не могли высказать мнение открыто.
Напомним, Рэтчфорд позировала в одном кружевном белье, вывалив на камеру свои аппетитные «дары природы». Звезда лежала на кровати, демонстрируя идеальное тело.
Эби приоткрыла губы и положила руку с длинными ногтями себе на лоб. Она посмотрела в камеру. Фото получилось соблазнительным.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в одном корсете и черных чулках, элегантно умостившись на кресле. Уточним, что дополняет образ девушки макияж в тон и туфли на каблуках.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.