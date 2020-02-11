Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд надела джинсовый топ, который еле скрывал ее пышную грудь

Звезда порадовала новым сториз своих поклонников, пишет Рoliteka.net.

Модель предстала в джинсовом коротком топе, открывающем ее идеальные пресс и подчеркивающем ее большие формы.

Эби делала селфи, закинув длинные черные волосы набок.

Красотка сделала макияж с акцентами на пухлые губы с помощью глянцевой помады, а также на большие и красивые глаза с пышными ресницами.

Рэтчфорд решила позаигрывать с поклонниками. Она распахнула глаза и рот, а потом свела губы вместе, в результате получились "губы уточкой": "Как же это прекрасно!".

При этом красотка выглядела великолепно. Ее гладкую кожу и чудесную фигуру невозможно спрятать.

Если бы знаменитость опубликовала данное видео не в Сториз, то оно бы собрало сотни тысяч просмотров и лайков.

Напомним, недавно Эбигейл Рэтчфорд записала сториз, представ в черном кружевном лифчике, из которого выпирала огромная грудь.

Нельзя не заметить упругий пресс и тонкую талию Рэтчфорд.

При этом на звезде были черные леггинсы, обтянувшие ее роскошную пятую точку.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в одних штанах, придерживая сочные формы одной рукой. Дополняет образ элегантная шляпа.

На другом снимке модель позирует абсолютно без ничего и в одном полотенце с очками. Аппетитные формы Рэтчфорд решила прикрыть подушкой.

Снимки также были обнародованы в Сториз, из-за чего пользователи не могли высказать мнение открыто.

Напомним, Рэтчфорд позировала в одном кружевном белье, вывалив на камеру свои аппетитные «дары природы». Звезда лежала на кровати, демонстрируя идеальное тело.

Эби приоткрыла губы и положила руку с длинными ногтями себе на лоб. Она посмотрела в камеру. Фото получилось соблазнительным.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в одном корсете и черных чулках, элегантно умостившись на кресле. Уточним, что дополняет образ девушки макияж в тон и туфли на каблуках.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.