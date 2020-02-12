Американская светская львица, бизнесвуман и блогер Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу «Семейство Кардашьян», поразила глубоким декольте в одной маечке
Ким Кардашьян часто обращается за помощью к стилистам ради поддержания идеального имиджа и создания образа для фотоссесий. В этот раз она показала, как готовится к съемке, а вокруг нее порхают стилисты, а их сильные мужские руки с кисточками и расческами «делают» ей лицо, пишет Politeka.net.
Красотка опубликовала кадры сториз, на которых позирует сидя в салоне в одной маечке, хвастаясь большой грудью. Также инста-звезда поразила яркой сменой внешности, и ее даже трудно узнать с первого взгляда. Ведь она загорела и покрасила волосы (а по всей видимости, и наростила), а также уложила волнами, что совсем ей несвойственно.
Теперь Ким Кардашьян больше похожа на Дженнифер Лопес.
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Напомним, что ранее красотка опубликовала снимок, демонстрируя помаду своей фирмы. При этом Ким выглядела очень соблазнительно, когда распустила черные волнистые волосы. Она посмотрела в камеру, показывая свой макияж, состоящий из коричневых теней, черных стрелок и больших ресниц. На лице также выделялись черные брови. Кардашьян приоткрыла губы и наносила помаду коричневого оттенка.
"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибо @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Большое спасибо и вашим замечательным помощникам. Я сделаю гламурный рассказ о моих историях о завтрашнем дне", - подписала снимок Ким. За три часа пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев.
Ким называли королевой стиля, красавицей и непревзойденной женщиной.
Также мы писали, что Ким Кардашьян опубликовала новое фото с церемонии "Оскар". Красотка-артистка блистала перед церемонией или уже на одном из афтепати в платье, подол которого, был буквально "усыпан" воздушными кружевами. Кроме того, у наряда была корсетная основа, которая выгодно подчеркнула объемную грудь модели.
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