Американская светская львица, бизнесвуман и блогер Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу «Семейство Кардашьян», поразила глубоким декольте в одной маечке

Ким Кардашьян часто обращается за помощью к стилистам ради поддержания идеального имиджа и создания образа для фотоссесий. В этот раз она показала, как готовится к съемке, а вокруг нее порхают стилисты, а их сильные мужские руки с кисточками и расческами «делают» ей лицо, пишет Politeka.net.

Красотка опубликовала кадры сториз, на которых позирует сидя в салоне в одной маечке, хвастаясь большой грудью. Также инста-звезда поразила яркой сменой внешности, и ее даже трудно узнать с первого взгляда. Ведь она загорела и покрасила волосы (а по всей видимости, и наростила), а также уложила волнами, что совсем ей несвойственно.

Теперь Ким Кардашьян больше похожа на Дженнифер Лопес.

Напомним, что ранее красотка опубликовала снимок, демонстрируя помаду своей фирмы. При этом Ким выглядела очень соблазнительно, когда распустила черные волнистые волосы. Она посмотрела в камеру, показывая свой макияж, состоящий из коричневых теней, черных стрелок и больших ресниц. На лице также выделялись черные брови. Кардашьян приоткрыла губы и наносила помаду коричневого оттенка.

"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибо @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Большое спасибо и вашим замечательным помощникам. Я сделаю гламурный рассказ о моих историях о завтрашнем дне", - подписала снимок Ким. За три часа пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев.

Ким называли королевой стиля, красавицей и непревзойденной женщиной.

Также мы писали, что Ким Кардашьян опубликовала новое фото с церемонии "Оскар". Красотка-артистка блистала перед церемонией или уже на одном из афтепати в платье, подол которого, был буквально "усыпан" воздушными кружевами. Кроме того, у наряда была корсетная основа, которая выгодно подчеркнула объемную грудь модели.

Напомним, горячая Кардашьян показала роскошную фигуру в черном латексе: все сестры обзавидуются

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян дала жару в ультрамини: утерла нос 20-летним

Также Politeka писала, что знойная сестричка Кардашьян завела сеть пикантным фото без одежды: божественно хороша