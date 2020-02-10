24-річна британська модель Демі Роуз оголилася заради пікантного знімка

Дівчина поділилася відвертим фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Демі Роуз залишилася в одній нижній білизні білого кольору. Вона повернулася спиною до камери, продемонструвавши свої пишні форми. Також модель кокетливо повернула голову, застигнувши зі спокусливим поглядом.

«Валентин?», - підписала фото дівчина.

За півгодини пост набрав більше 120 000 лайків. Шанувальники моделі, яку давно прозвали молодою копією Кім Кардашьян, захоплюються її формами.

«Неймовірна», «Моя жінка», «Ви так прекрасні», «Чарівна, приголомшлива», - розсипаються в компліментах фоловери.

Зазначимо, що Демі Роуз регулярно радує шанувальників відвертими знімками. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому вона позує в досить спокусливій позі. Дівчина одягла колготи в сіточку, зверху яких приміряла незвичайні стрінги зі стразами. Костюм модель доповнила незвичайним блискучим головним убором і наплічниками.

Як відомо, Демі Роуз родом з Британії, але зараз живе в США. Незважаючи на те, що дівчині всього 24 роки, вона вже стала широко відомою в модельному бізнесі. У Роуз дуже нестандартні параметри як для моделі, але вона підкорила користувачів Instagram, що дозволило їй будувати кар'єру в модельному бізнесі. Завдяки пишним формам моделі часто пропонують зніматися в рекламі нижньої білизни. Демі Роуз не соромиться зніматися повністю голою, тому часто з'являється на сторінках чоловічих журналів.

Додамо, що Демі Роуз дуже винахідлива. Вона радує шанувальників зйомками в різних незвичайних місцях, а також в різних образах, приміряючи вбрання школярки, індійської принцеси і Клеопатри. Кожне фото Роуз – це подарунок для її передплатників.

Нагадаємо, що Демі Роуз побешкетувала у ванній: це просто божевілля.

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