24-річна британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян вразила формами на відпочинку
Судячи з геолокації, зараз зірка знаходиться в арабській державі Йорданія, пише Politeka.net.
Модель позувала, присівши в чорній сукні з вирізом на спині. Вбрання ледь прикривало принади знаменитості і підкреслив їх.
На ноги Демі взула чорні блискучі чобітки на шпильці.
Роуз позувала, демонструючи вигини. Особливо увагу привернула немаленька п'ята точка знаменитості. Її ідеальному тілу, а зокрема формам можна тільки позаздрити.
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Завершували її образ великі стильні окуляри від сонця.
Хвилясте волосся зірка розпустила, їх злегка розвіював вітер.
"Турист 🖤", - підписала знімок модель.
За 17 годин публікація отримала понад 250 тисяч лайків і багато коментарів. Роуз називали божественною, адже її краса ні з ким не порівнянна, а ідеальне тіло гідно тільки кращого.
Нагадаємо, Демі Роуз постала в одному боді коричневого кольору.
Вузьке вбрання підкреслило розкішні принади. На плечі модель накинула шаль з тонкої тканини.
Демі сперлася "п'ятою точкою" про умивальник і принадно дивиться прямо в об'єктив. Модель розпустила волосся і частина кучерів розсипалися на плечах.
Раніше ми писали, що Демі Роуз постала на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі.
Модель позувала на кадрі обнявши свої груди, тим самим зробивши їх ще більше.
Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала в міні-бікіні - груди артистки буквально випирають з-під шторок купальника, також на Роуз були мініатюрні трусики, які вона притримувала руками. Своє густе волосся пишногруда фотомодель розпустила і ефектно посміхалася на камеру.
Фоном для чергових яскравих і приваблюючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі Каліфорнії - Роуз стояла на скелях біля води.
Шанувальники артистки просто вибухнуло потоком коментарів.
Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
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