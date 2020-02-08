24-річна британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян вразила формами на відпочинку

Судячи з геолокації, зараз зірка знаходиться в арабській державі Йорданія, пише Politeka.net.

Модель позувала, присівши в чорній сукні з вирізом на спині. Вбрання ледь прикривало принади знаменитості і підкреслив їх.

На ноги Демі взула чорні блискучі чобітки на шпильці.

Роуз позувала, демонструючи вигини. Особливо увагу привернула немаленька п'ята точка знаменитості. Її ідеальному тілу, а зокрема формам можна тільки позаздрити.

Завершували її образ великі стильні окуляри від сонця.

Хвилясте волосся зірка розпустила, їх злегка розвіював вітер.

"Турист 🖤", - підписала знімок модель.

За 17 годин публікація отримала понад 250 тисяч лайків і багато коментарів. Роуз називали божественною, адже її краса ні з ким не порівнянна, а ідеальне тіло гідно тільки кращого.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в одному боді коричневого кольору.

Вузьке вбрання підкреслило розкішні принади. На плечі модель накинула шаль з тонкої тканини.

Демі сперлася "п'ятою точкою" про умивальник і принадно дивиться прямо в об'єктив. Модель розпустила волосся і частина кучерів розсипалися на плечах.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі.

Модель позувала на кадрі обнявши свої груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала в міні-бікіні - груди артистки буквально випирають з-під шторок купальника, також на Роуз були мініатюрні трусики, які вона притримувала руками. Своє густе волосся пишногруда фотомодель розпустила і ефектно посміхалася на камеру.

Фоном для чергових яскравих і приваблюючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі Каліфорнії - Роуз стояла на скелях біля води.

Шанувальники артистки просто вибухнуло потоком коментарів.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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