24-летняя британская модель Деми Роуз обнажилась ради пикантного снимка

Девушка поделилась откровенным фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Деми Роуз осталась в одном нижнем белье белого цвета. Она повернулась спиной к камере, продемонстрировав свои пышные формы. Также модель кокетливо повернула голову, застыв с томным взглядом.

«Валентин?», - подписала девушка фото.

За полчаса пост набрал более 120 000 лайков. Поклонники модели, которую давно прозвали молодой копией Ким Кардашьян, восхищаются ее формами.

«Невероятная», «Моя женщина», «Вы так великолепны», «Очаровательная, потрясающая», - рассыпаются в комплиментах фолловеры.

Отметим, что Деми Роуз регулярно радует поклонников откровенными снимками. Недавно она опубликовала фото, на которой она позирует в довольно соблазнительной позе. Девушка надела колготы в сеточку, сверху которых примеряла необычные стринги со стразами. Костюм модель дополнила необычным блестящим головным убором и наплечниками.

Как известно, Деми Роуз родом из Британии, но сейчас живет в США. Несмотря на то, что девушке всего 24 года, она уже стала широко известной в модельном бизнесе. У Роуз очень нестандартные параметры как для модели, но она покорила пользователей Инстаграм, что позволило ей строить карьеру в модельном бизнесе. Благодаря пышным формам модели часто предлагают сниматься в рекламе нижнего белья. Деми Роуз не стесняется сниматься полностью обнаженной, поэтому часто появляется на страничках мужских журналов.

Добавим, что Деми Роуз очень изобретательна. Она радует поклонников съемками в разных необычных местах, а также в разных образах, примеряя наряды школьницы, индийской принцессы и Клеопатры. Каждое фото Роуз – это подарок для ее подписчиков.

Напомним, что Деми Роуз пошалила в ванной: это просто наваждение.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз показалась в наряде школьницы, кадры облетели сеть: только для взрослых.

Также Politeka писала, что Деми Роуз засветила все самое сочное в маленьком топе: "Распутный ангел".