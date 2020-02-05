Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошное тело, расставив ноги до неприличия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучше это фото или в сторис?», - спрашивает модель.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Омович позирует с раздвинутыми ногами сидя, элегантно задрав кофту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Самый сок!», «это фото огонь!», «невероятная», «Почему вы такая красотка????🔥мляяя»,»ты очень красивая», «у тебя невероятное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян из-за ее внушительных форм, покорила публику свежим роликом.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, которое сняла на подземной автопарковке (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Девушка примерила дутую короткую курточку серо-серебристого оттенка, которую расстегнула и без тени смущения показала идеальное тело. Так, она обтянула пышный бюст в черный топ. Алена то и дело раздвигала края куртки, хвастаясь роскошными формами и пирсингом на плоском животе.

Модель поинтересовалась у фанатов, что им больше нравится: подобные видео или фотографии.

"Захотелось выставить видео💔 Вам больше заходят фото, или такие видосики?

Очень крутая куртка, помню выставила ее в сторис и Директ разорвали😂🤔

Хочу теперь такую бежевую 😈", - подписала кадры модель.

Большинство поклонников остались в восторге от наряда Омович, но некоторые отметили, что им не по вкусу фасон курточки. Также пользователи сети выразили мнение, что лучше видео, ведь на фото модель слишком "тюнингует" лицо.

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