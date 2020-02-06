Відома російська співачка Анна Семенович показала новий образ у чорному капелюсі

На фото Ганна сіла на бильце дивана в босоніжках, плаття в горошок, чорній кофтині і капелюсі. При цьому варто відзначити, що декольте виявилося дуже великим, в якому можна легко оцінити пишні форми Семенович. На тлі можна також помітити велике вікно, килим, а також столик і кухонні меблі, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"До мого дня народження залишилося менше місяця, я поки не знаю як відзначати цей легендарний для мене день. Збирати величезну тусовку з 100 чоловік зовсім не хочеться, це буде свято для гостей , а не для мене . Кожному потрібно буде приділити час, всіх розважати й веселити. Для мене це робочі будні! Я хотіла полетіти на свій Д. Р. Але у мене з'явився концерт і 1 - го березня я в обід повернуся в Москву!!! У кого є ідея, як відзначити мій день народження? Порадьте", - написала Анна під фото.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написати багато коментарів під фото:

"Анна, ви красуня! Д. Р. краще відзначати з найближчими і найріднішими людьми. З людьми, які вас люблять і ніколи не будуть пліткувати після д. р. Удачі вам і щастя", "Ну, можна відзначити просто червоним кружечком...в календарі", "Я б влаштувала спа день для себе ,може в приміський оздоровчий клуб поїхала на пару днів,можливо з подругою або коханою людиною".

Раніше ми повідомляли, що Відома російська співачка Анна Семенович поскаржилася на свою працездатність.

Анна опублікувала нове фото в мережі. На знімку Семенович позує в кросівках, штани, пальто і кофтині або чомусь подібному. Також в руках вона тримає сумочку. На тлі можна побачити ялинку і зовсім трохи снігу. Семенович позувала на сходах.

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