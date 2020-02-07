Відома російська співачка Анна Семенович показала, як готується до концертів
На відео Ганна позує крупним планом в червоному платті з величезним декольте. Вона показує всю свою команду і розповідає, що вони готові до першого концерту після відпустки. На тлі можна побачити інших людей з музичними інструментами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це щастя після відпустки виходити на роботу! Кому веселі і душевні корпоративи Телефонуйте, не пошкодуєте, ми вміємо запалити. До концерту готові", - написала під роликом Ганна.
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Фанати встигли подивитися відео майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів під роликом:
"Яка Ви красива!", "Відмінного настрою. Будьте з нами. З нами тепло і затишно", "Нічого собі позитивщица!!!! От би таку начальницю!!!!", "Аня, вам добре відпрацювати з хворим пальцем((", "Ганнуся заряджає позитивом", "Дітвора", "Аня, це краще ніж те. Удачі у всьому", "Агааа вино то ми побачили", "Ой! Аня, які ви заводні!!!", "Привіт! класні всі на позитиві круть", "Анюта, клас, мейк у тебе гарний!!!".
Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович показала новий образ в чорному капелюсі.
На фото Ганна сіла на бильце дивана в босоніжках, плаття в горошок, чорній кофтині і капелюсі. При цьому варто відзначити, що декольте виявилося дуже великим, в якому можна легко оцінити пишні форми Семенович. На тлі можна також помітити велике вікно, килим, а також столик і кухонні меблі, швидше за все.
"До мого дня народження залишилося менше місяця, я поки не знаю як відзначати цей легендарний для мене день. Збирати величезну тусовку з 100 чоловік зовсім не хочеться, це буде свято для гостей , а не для мене", - написала співачка.
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А ще Politeka писала, що набрала кілограми Семенович посвітила апетитними формами
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