Известная топ-модель Белла Хадид продемонстрировала новый образ на подиуме

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид сейчас нарасхват модель активно участвует в модных показах.

Девушка уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья.

Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.

Каждое ее видео и снимок получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети. Последнее видео не стало исключением. В американской модной столице стартовала Неделя моды, где Белла Хадид принимает активное участие. Именно видео с подиума она показала в сети.



На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно. Макияж с акцентом на глаза и высокие каблуки дополнили ее образ.

Пользователи сети не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Беллу Хадид в комплиментах, называя ее красоткой и самой соблазнительной из всех моделей.

Также ранее сообщалось, что топ-модель Белла Хадид показала изящные изгибы своей фигуры и засветила лишнее в вечернем наряде.

Модель покрасовалась в облегающем блестящем платье с глубоким каплеообразным вырезом на груди - таким образом артистка "сверкнула" грудью, скорее всего, без бра. Кроме того, Белла приняла привлекающую внимание позу - изогнулась так, что в "центре внимания" оказались ее тонкая талия и бедра.

Напомним, Белла Хадид засветила прелести в нескромном декольте

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что Белла Хадид выпятила пышные округлости наружу и застыла в жаркой позе