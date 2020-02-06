Топ-модель Белла Хадід засвітилася в компанії чоловіка і блакитноокого цуценя

Манекенниця показала, як розважається в компанії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Белли Хадід, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі.

Вона опублікувала кілька фото. На першому в її обіймах сидить волохатий друг – породисте цуценя з блакитними очима. Хадід підтримує його двома руками, цілуючи в вушко. На її пальці сяє величезний перстень з каменем, а у вухах – масивні сережки. В цілому, супермодель одягнена зазвичай: теплий светр під горло сірого відтінку, ґулька. Тільки вії виділяються на тлі її образу. Модель позувала з нарощеними віями на фото.

Другий і третій кадр стали сюрпризом для шанувальників західної красуні: вона показала свого чоловіка, з яким вони сиділи разом за столиком і щось пили. Чоловіка вона зазначила в пості. Його звуть Метью Вілльям, і він дуже приємної зовнішності.

Нагадаємо, що днями Белла Хадід засвітила принади в роздільному купальнику з анімалістичним принтом, свої волосся красуня зібрала в пучок - вона красувалася і на лінні берега, і у басейну, і в позашляховику з милим песиком, а також на містку скаженіла з подружкою і показала підкачаного красеня за столом на спільному з її друзями відпочинку.

Раніше повідомлялося, що Белла працювала для модного кампанії тандему відомих брендів.

Успішна модель на новому, опублікованому нею відео красується і частково оголеної - свою оголені груди вона точно на камеру засвітила, і в латексному вбранні, і в золотих ланцюгах, і зовсім без одягу - тільки з арт-розпису на тілі.

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