Відома модель Ебігейл Речфорд вирішила показати розкішні форми в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На знімку Ебігейл позує в одному білому боді, приспустивши лямки, притримуючи «дари природи» руками. Доповнював образ гарний макіяж і браслети на руках. Проте її прихильники були позбавлені можливості відреагувати на форми кумира – знімок Речфорд викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Рэтчфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися.

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно.

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.