Відома модель Ебігейл Речфорд вирішила показати розкішні форми в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На знімку Ебігейл позує в одному білому боді, приспустивши лямки, притримуючи «дари природи» руками. Доповнював образ гарний макіяж і браслети на руках. Проте її прихильники були позбавлені можливості відреагувати на форми кумира – знімок Речфорд викинула у себе в Сторіс.

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Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Рэтчфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися. 

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно. 

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час. 

Remote file

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.