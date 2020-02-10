Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон шокувала публіку, посвітивши пишною красою

Як передає Politeka.net, 52-річна зірка серіалу "Рятувальники Малібу" частенько радує фанатів "молодими" фото в своєму мікроблозі в Instagram. Кумир підлітків 90-х на цей раз постала в досить відвертому образі: абсолютно гола знаменитість забралася в ліжко. Памела позує на животі, прикрившись білим простирадлом, але при цьому вона не повністю приховала своє чудове тіло, примушуючи шанувальників віддаватися нескромним фантазіям. Від пікантної картини неможливо відвести погляд.

Андерсон одночасно млосно і зухвало дивиться в об'єктив, визираючи з-під руки, яку вона витягнула вперед. Волосся красуні розсипалося на плечах.

"Я не легка дружина ...", - підписала кадр знаменитість.

Шанувальники кинулися обговорювати Памелу в коментарях, даючи їй поради щодо шлюбу.

"Навіщо одружуватися ... 😉😘"

"Ну, Джон Пітерс не був підходящим хлопцем ... Він занадто старий для тебе ... Ти врешті-решт знайдеш відповідного ..."

"Може бути, вам потрібна дружина, просто думка😹🔥"

"...яка різниця. Живи своїм життям"

Зазначимо, 20 січня 2020 року Андерсон нібито зіграла таємне весілля з продюсером Джоном Пітерсом. Вони недовго зустрічалися в 1989 році, потім розлучилися і відновили відносини наприкінці 2019 року, за кілька місяців до весілля. 1 лютого 2020 року було оголошено про розрив пари, менше, ніж через два тижні після весілля. Кілька днів потому з'ясувалося, що вони не були одружені офіційно.

Раніше ми повідомляли, незважаючи на любовні перепетії Памела не забуває викладати у соцмережі жаркі знімки. Так, днями вона запаморочила голову фанатам, поставши в одній лише нижній білизні. Артистка сфотографувалася крупним планом, вихваляючись ідеальним бюстом, дивлячись на який захоплює дух.

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