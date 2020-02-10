Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон взбудоражила публику, посветив пышной красотой

Как передает Politeka.net, 52-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу" частенько радует фанатов "молодыми" фото в своем микроблоге в Инстаграм. Кумир подростков 90-х на этот раз предстала в весьма откровенном образе: абсолютно голая знаменитость забралась в постель. Памела позирует на животе, прикрывшись белой простыней, но при этом она не полностью скрыла свое восхитительное тело, заставляя поклонников предаваться нескромным фантазиям. От пикантной картины невозможно отвести взгляд.

Андерсон одновременно томно и дерзко смотрит в объектив, выглядывая из-под руки, которую она вытянула вперед. Волосы красотки рассыпались на плечах.

"Я не легкая жена ...", - подписала кадр знаменитость.

Поклонники кинулись обсуждать Памелу в комментариях, давая ей советы насчет брака.

"Зачем жениться ... 😉😘"

"Ну, Джон Питерс не был подходящим парнем ... Он слишком стар для тебя ... Ты в конце концов найдешь подходящего ..."

"Может быть, вам нужна жена, просто мысль😹🔥"

"...какая разница. Живи своей жизнью"

Отметим, 20 января 2020 года Андерсон якобы сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. Они недолго встречались в 1989 году, затем расстались и возобновили отношения в конце 2019 года, за несколько месяцев до свадьбы. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя выяснилось, что они не были женаты официально.

Ранее мы сообщали, несмотря на любовные перепетии Памела не забывает выкладывать в соцсети жаркие снимки. Так, на днях она вскружила голову фанатам, представ в одном лишь нижнем белье. Артистка сфотографировалась крупным планом, хвастаясь идеальным бюстом, глядя на который захватывает дух.

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