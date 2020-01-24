Известная американская сериальная актриса Памела Андерсон показала откровенные снимки в полупрозрачном наряде
Артистка часто публикует свои лучшие архивы - она позировала без белья, часто - полностью обнаженной, когда находилась на пике своей популярности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой Пэм.
Так на новых опубликованных фото Памела позирует в светлом наряде, похожем на платье с разрезами - кружевная текстура изделия немного просвечивала, тем самым выгодно подчеркивая пышные округлости звезды некогда популярного сериала "Спасатели Малибу".
На паре опубликованных снимков - все в лучших традициях Андерсон: яркий макияж, пышные локоны, откровенный наряд, отсутствие белья...
Поклонники не устаю восхищаться красотой мировой знаменитости и снимки, когда артистка была "в самом соку" - считают невероятно красивыми, как и саму модель, изображенную на фото.
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Ранее сообщалось о том, что Памела Андерсон тайно вышла замуж.
Разница в возрасте между новоиспеченными супругами составила более 20 лет.
Избранником знаменитой Пэм стал 74-летний продюсер нашумевшего фильма «Звезда родилась», с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях, Джон Питерс.
О том, что парочка поженилась затрубили многие западные шоу-бизнесовые таблоиды. Известно, что Памела Андерсон и Джон Питерс встречались в молодости.
Для знаменитой блондинки этот брак стал уже пятым, ранее женщина была замужем за тремя знаменитостями – звездами сцены по большей части, а под венец с Риком Саломоном – игроком в покер - ходила дважды.
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