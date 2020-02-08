Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, блиснула апетитними формами в обтягуючому топі

Зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, де похвалилася зовнішністю, пише Politeka.net.

Зокрема, крім свого ангельського личка, Демі продемонструвала ідеально укладені локони, які трохи впали їй на обличчя.

Вся справа в тому, що знаменитість побувала в салоні краси, звідки і записала сториз.

Для походу до перукаря модель вибрала топ, який натягнувся під вагою її грудей. Мереживо облягало її тіло і підкреслило всю його красу. Вона - справжній розпусний ангел.

На обличчі зірки - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи, пишні вії і товсті брови.

Демі посміхалася, дивлячись на себе, мабуть, зачіска їй дуже сподобалася. Так, і є в сториз вона написала, що дуже щаслива і подякувала співробітників салону за створений образ.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала, присівши в чорній сукні з вирізом на спині. Вбрання ледь прикривало принади знаменитості і підкреслив їх.

Роуз демонструвала вигини, а особливу увагу привернула немаленька п'ята точка знаменитості.

Завершували її образ великі стильні окуляри від сонця.

Хвилясте волосся зірка розпустила, їх злегка розвіював вітер.

"Турист 🖤", - підписала знімок модель.

Раніше ми писали, що Демі Роуз красувалася, виглядаючи через борт, ймовірно, що огороджує природну водойму. Волосся свої модель зібрала в пучок, на обличчі її виднівся непомітний макіяж, але головне - вона була голою.

Фоном для чергових яскравих і приваблюючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі, а сама Роуз ефектно притиснулася своїми принадами до огорожі

Нагадаємо також, що Демі Роуз постала в плетеному купальнику, який ледь прикривав її пишні форми. На одному зі знімків Демі підняла лямки трусиків вище стегон.

Дівчина показавла ангельське личко у всій красі. Вітер трохи розвіяв її довге волосся.

Образ знаменитості завершили прикраси: маленькі сережки у вухах і кільце на пальці.

Нагадаємо, що Демі Роуз натягнула прозоре мереживо на своє розкішне багатство.

Як повідомляла Politeka, молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами: «Ось це тіло!».

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася до непристойності і показала, за що її полюбили чоловіки.