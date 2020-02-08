Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, сверкнула аппетитными формами в обтягивающем топе

Звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, где похвасталась внешностью, пишет Politeka.net.

В частности, кроме своего ангельского личика, Деми продемонстрировала идеально уложенные локоны, которые немного упали ей на лицо.

Все дело в том, что знаменитость побывала в салоне красоты, откуда и записала сториз.

Для похода к парикмахеру модель выбрала топ, который натянулся под тяжестью ее груди. Кружево облегало ее тело и подчеркнул всю его красоту. Она - настоящий распутный ангел.

На лице звезды - легкий макияж с акцентом на глянцевые губы, пышные ресницы и толстые брови.

Деми улыбалась глядя на себя, видимо, прическа ей очень понравилась. Так, и есть в сториз она написала, что очень счастлива и поблагодарила сотрудников салона за созданный образ.

Напомним, Деми Роуз позировала, присев в черном платье с вырезом на спине. Наряд едва прикрывал прелести знаменитости и подчеркнул их.

Роуз демонстрировала изгибы, а особенное внимание привлекла немаленькая пятая точка знаменитости.

Завершали ее образ стильные большие очки от солнца.

Волнистые волосы звезда распустила, их слегка развеивал ветер.

"Турист 🖤", - подписала снимок модель.

Ранее мы писали, что Деми Роуз красовалась, выглядывая из-за бортика, вероятно, ограждающего природный водоем. Волосы свои модель собрала в пучок, на лице ее виднелся неброский макияж, но главное - она была раздетой.

Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи, а сама Роуз эффектно прижалась своими прелестями к ограждению

Напомним также, что Деми Роуз предстала в вязанном купальнике, который едва прикрывал ее пышные формы. На одном из снимков Деми приподняла лямки трусиков выше бедер.

Девушка показавла ангельское личико во всей красе. Ветер немного развеял ее длинные волосы.

Образ знаменитости завершили украшения: маленькие сережки в ушах и кольцо на пальце.

Напомним, что Деми Роуз натянула прозрачное кружево на свое роскошное богатство.

Как сообщала Politeka, молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами: «Вот это тело!».

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась до неприличия и показала, за что ее полюбили мужчины.