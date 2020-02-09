Відому американську фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд рідко, коли побачиш одягненою в Instagram 

В основному, красуня публікує гарячі фото, які розбурхують свідомості шанувальників, пише Рoliteka.net. 

Нещодавно знаменитість записала сториз, поставши в чорному мереживному ліфчику, з якого випирали величезні груди. 

Не можна не помітити пружний прес і тонку талію Ретчфорд. 

При цьому на зірці були чорні легінси, які обтягнули її розкішну п'яту точку. 

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Ебі записала бумеранг, на якому смикала своє довге рівне волосся, закинуті на плече. 

Дівчина то і справа дивилася в камеру і посміхалася.

Макіяж підкреслив її пухкі губи, і пишні вії. Одним словом, зірка виглядала чудово. 

Ретчфорд зробила селфі в дзеркало, завдяки чому можна побачити ліжко з білою постіллю, лампу і двері.

Користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати таке незвичайне відео моделі, але є впевненість, що воно зібрало б масу коментарів та лайків. 

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в нижній білизні з бахромою. Верх обтягнув форми моделі.

Низ був з поясом, який обгорнув тонку талію Ретчфорд. Склалося враження, що трусики не прилягають до тіла, і трохи відходять від нього, засвітивши пікантні місця. 

Зірка позувала, тримаючи в руках троянду. Дівчина трохи зігнулася і доторкнулася до квітки. 

Нагадаємо, модель позувала в одній мереживній білизні, розлігшись на столі. Перед дівчиною стоїть баночка з шоколадною пастою. Модель тримає в руці щось схоже на морозиво, яке вона вмочила в пасту.

Ебі подивилася в сторону і прочинила губи. Завершує її образ гарний макияж з акцентом на губи і пишні вії. 

Вигляд у Рэтчфорд дуже спокусливий. 

Раніше ми писали, що Ебі позувала у відвертій червоній білизні, яка прикриває лише "найцінніше".

Примітно, що крім білизни Ретчфорд приміряла ще й поясочок, а доповнював образ помітний макіяж.

Дівчина поклала руку на трусики і злегка відтягнула їх від тіла. 

Шанувальники моделі не змогли висловитися про ідеальні форми кумира відкрито, адже знімок був розміщений в сториз. 

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.