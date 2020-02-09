Відому американську фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд рідко, коли побачиш одягненою в Instagram

В основному, красуня публікує гарячі фото, які розбурхують свідомості шанувальників, пише Рoliteka.net.

Нещодавно знаменитість записала сториз, поставши в чорному мереживному ліфчику, з якого випирали величезні груди.

Не можна не помітити пружний прес і тонку талію Ретчфорд.

При цьому на зірці були чорні легінси, які обтягнули її розкішну п'яту точку.

Ебі записала бумеранг, на якому смикала своє довге рівне волосся, закинуті на плече.

Дівчина то і справа дивилася в камеру і посміхалася.

Макіяж підкреслив її пухкі губи, і пишні вії. Одним словом, зірка виглядала чудово.

Ретчфорд зробила селфі в дзеркало, завдяки чому можна побачити ліжко з білою постіллю, лампу і двері.

Користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати таке незвичайне відео моделі, але є впевненість, що воно зібрало б масу коментарів та лайків.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в нижній білизні з бахромою. Верх обтягнув форми моделі.

Низ був з поясом, який обгорнув тонку талію Ретчфорд. Склалося враження, що трусики не прилягають до тіла, і трохи відходять від нього, засвітивши пікантні місця.

Зірка позувала, тримаючи в руках троянду. Дівчина трохи зігнулася і доторкнулася до квітки.

Нагадаємо, модель позувала в одній мереживній білизні, розлігшись на столі. Перед дівчиною стоїть баночка з шоколадною пастою. Модель тримає в руці щось схоже на морозиво, яке вона вмочила в пасту.

Ебі подивилася в сторону і прочинила губи. Завершує її образ гарний макияж з акцентом на губи і пишні вії.

Вигляд у Рэтчфорд дуже спокусливий.

Раніше ми писали, що Ебі позувала у відвертій червоній білизні, яка прикриває лише "найцінніше".

Примітно, що крім білизни Ретчфорд приміряла ще й поясочок, а доповнював образ помітний макіяж.

Дівчина поклала руку на трусики і злегка відтягнула їх від тіла.

Шанувальники моделі не змогли висловитися про ідеальні форми кумира відкрито, адже знімок був розміщений в сториз.

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.