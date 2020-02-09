Фінтес-модель Ана Чері опублікувала нове відверте фото
В цей раз красуня позувала у червоній білизні, пише Рoliteka.net.
Напівпрозорі ліфчик і трусики вигідно підкреслили обсяги моделі, а пояс на талії выделил тонку талію знаменитості.
Крізь тонке мереживо неможливо не помітити груди знаменитості.
Лямки на грудях не виділили тільки їх, але і трохи підняли.
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Ана виставила вперед ніжку, чим виділила свої вигини.
Зірка пильно подивилася в камеру і прочинила губи. На її обличчі - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи.
У руці модель тримала трояндочку на довгій ніжці. Позаду красуні можна побачити безліч червоних кульок.
"Питання для дівчат і хлопців, вам подобається нижня білизна??", - поцікавилася Ана у підписників, нагадавши, що скоро День Святого Валентина.
За 14 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.
"Бомба", "Нахилися, крихітко", "Прекрасна", "Чуттєва красуня, так люблю нижню білизну", "Ти будеш моєю валентинкою?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ана Чері позувала на пляжі, втиснувши розкішні форми в крихітний наряд. Як можна помітити, дівчина нібито намагається його розв'язати.
«Бомбезна», «Думаю, я в тебе закохався», «вау, як красиво», «вогонь!», «ти перевершила сама себе – від знімка неможливо відірватися», «дуже-дуже красива», - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ана Чері постала в рожевому міні-бікіні, яке ефектно підкреслило її розкішні форми. На це звернули увагу і її прихильники.
«Просто грайте. Знайдіть час у своєму напруженому житті, щоб зробити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість», - йдеться в повідомленні.
Раніше Ана Чері була в яскраво-червоній білизні, що складається з бюстгальтера, що поднімає і без того пишні груди, трусиків і пояси для панчіх. З аксесуарів на ній – тільки золотий ланцюжок.
Модель відкрила рот і дивиться з цікавістю і очікуванням кудись убік, а за спиною у неї – зв'язка червоних кульок.
Тільки за перші п'ять хвилин фото Ани Чері зібрало 10 тисяч лайків.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.