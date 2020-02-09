Фінтес-модель Ана Чері опублікувала нове відверте фото

В цей раз красуня позувала у червоній білизні, пише Рoliteka.net.

Напівпрозорі ліфчик і трусики вигідно підкреслили обсяги моделі, а пояс на талії выделил тонку талію знаменитості.

Крізь тонке мереживо неможливо не помітити груди знаменитості.

Лямки на грудях не виділили тільки їх, але і трохи підняли.

Ана виставила вперед ніжку, чим виділила свої вигини.

Зірка пильно подивилася в камеру і прочинила губи. На її обличчі - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи.

У руці модель тримала трояндочку на довгій ніжці. Позаду красуні можна побачити безліч червоних кульок.

"Питання для дівчат і хлопців, вам подобається нижня білизна??", - поцікавилася Ана у підписників, нагадавши, що скоро День Святого Валентина.

За 14 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

"Бомба", "Нахилися, крихітко", "Прекрасна", "Чуттєва красуня, так люблю нижню білизну", "Ти будеш моєю валентинкою?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ана Чері позувала на пляжі, втиснувши розкішні форми в крихітний наряд. Як можна помітити, дівчина нібито намагається його розв'язати.

«Бомбезна», «Думаю, я в тебе закохався», «вау, як красиво», «вогонь!», «ти перевершила сама себе – від знімка неможливо відірватися», «дуже-дуже красива», - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері постала в рожевому міні-бікіні, яке ефектно підкреслило її розкішні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«Просто грайте. Знайдіть час у своєму напруженому житті, щоб зробити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість», - йдеться в повідомленні.

Раніше Ана Чері була в яскраво-червоній білизні, що складається з бюстгальтера, що поднімає і без того пишні груди, трусиків і пояси для панчіх. З аксесуарів на ній – тільки золотий ланцюжок.

Модель відкрила рот і дивиться з цікавістю і очікуванням кудись убік, а за спиною у неї – зв'язка червоних кульок.

Тільки за перші п'ять хвилин фото Ани Чері зібрало 10 тисяч лайків.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.