Известная фитнес-модель Ана Чери выставила напоказ роскошные формы в дерзком мини на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Просто играйте. Найдите время в своей напряженной жизни, чтобы сделать то, что заставляет вас улыбаться и испытывать радость», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Чери позирует в розовом мини-бикини, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «огонь!», «выглядишь просто отпад», «какая горячая девочка!», «прекрасная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская красотка Ана Чери уже подготовилась к празднику - Дню всех влюбленных.

На своей странице в Instagram 33-летняя фитнес-медель поделилась пикантным снимком.

На фотографии девушка в ярко красном белье, состоящем из бюстгальтера, приподнимающего и без того пышную грудь, трусиков и пояса для чулок. Из аксессуаров на ней – только золотая цепочка.

Модель полуоткрыла рот и смотрит с интересом и ожиданием куда-то в сторону, а за спиной у нее – связка красных шариков.

«Будь готов ко дню Святого Валентина!», – подписала снимок красотка.

За первые пять минут фото Аны Чери собрало 10 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Всего же на страницу роскошной американки подписаны 12,4 слн человек по всему миру.

Несмотря на то, что на эту девушку облизываются сотни тысяч мужчин, она давно замужем за фитнес-инструктором Беном Морлендом.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.