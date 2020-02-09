Финтес-модель Ана Чери опубликовала новое откровенное фото

В этот раз красотка позировала в красном нижнем белье, пишет Рoliteka.net.

Полупрозрачные лифчик и трусики выгодно подчеркнули объемы модели, а пояс на талии выделил тонкую талию знаменитости.

Сквозь тонкое кружево невозможно не заметить грудь знаменитости.

Лямки на груди не только выделили ее, но и немного приподняли.

Ана выставила вперед ножку, чем выделила свои изгибы.

Звезда пристально посмотрела в камеру и приоткрыла губы. На ее лице - легкий макияж с акцентом на глянцевые губы.

В руке модель держала розочку на длинной ножке. Позади красотки можно увидеть множество красных шариков.

"Вопрос для девушек и парней, вам нравится нижнее белье??", - поинтересовалась Ана у подписчиков, напомнив, что скоро День Святого Валентина.

За 14 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

"Бомба", "Наклонись, детка", "Прекрасна", "Чувственная красотка, да люблю нижнее белье", "Ты будешь моей валентинкой?", - написали пользователи сети.

Напомним, Ана Чери позировала на пляже, втиснув роскошные формы в крохотный наряд. Как можно заметить, девушка якобы пытается его развязать.

«Бомбезная», «Думаю, я в тебя влюбился», «вау, как красиво», «огонь!», «ты превзошла сама себя – от снимка невозможно оторваться», «очень-очень красивая», - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери предстала в розовом мини-бикини, которое эффектно подчеркнуло ее роскошные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Просто играйте. Найдите время в своей напряженной жизни, чтобы сделать то, что заставляет вас улыбаться и испытывать радость», - говорится в сообщении.

Ранее Ана Чери была в ярко-красном белье, состоящем из бюстгальтера, приподнимающего и без того пышную грудь, трусиков и пояса для чулок. Из аксессуаров на ней – только золотая цепочка.

Модель полуоткрыла рот и смотрит с интересом и ожиданием куда-то в сторону, а за спиной у нее – связка красных шариков.

Только за первые пять минут фото Аны Чери собрало 10 тысяч лайков.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.