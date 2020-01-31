Популярная британская модель Деми Роуз решила порадовать поклонников новым сочным фото в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скажи мне, что я редкость», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Деми Роуз позирует в желтом платье в цветочек, которое эффектно подчеркивает ее пышные фромы. На это же обратили внимание и поклонники звезды.

«Боже, это большая редкость – выглядеть сексуально, но не пошло», «настоящая женщина», «красотка!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, британская модель, которую за выдающиеся формы назвали второй Ким Кардашьян, Деми Роуз посветила своей грудью прямо на камеру.

Красотка надела топ с завязками, который едва удерживает ее прелести. Также на Роуз можно заметить юбку на тонкой талии.

Девушка наклонилась к камере, выпятив свое богатство. Голову она наклонила набок, а пышные волосы немного прикрыли лицо.

Горячий образ Деми завершила цепочка с крестиком.

Легкий макияж и идеально гладкая кожа - то, от чего нельзя оторвать взгляда.

"Да благословит тебя Бог. 💖 (Это крестик был моей мамы). Не проходит и дня, чтобы я не думала о своих родителях на небесах.... Господь дает, но и отнимает", - подписала фото Деми Роуз.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.