Британская модель, которую за выдающиеся формы назвали второй Ким Кардашьян, Деми Роуз, выставила напоказ аппетитные прелести

Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в маленьком бикини, пишет Politeka.net.

Красотка посветила прелестями в вязанном купальнике, он едва прикрывал ее пышные формы. На одном из снимков Деми приподняла лямки трусиков выше бедер.

На первом снимке Роуз смотрела в камеру, и показав ангельское личико во всей красе. Ветер немного развеял ее длинные волосы.

На втором снимке Деми немного отклонилась вбок и приоткрыла губы. Можно было лучше рассмотреть пышные ресницы звезды и ее красивые глаза.

Образ знаменитости завершили украшения: маленькие сережки в ушах и кольцо на пальце.

На двух снимках модель находилась на лестнице. Свозь какое-то ограждение пробивался свет от солнца, что придавало снимку некой загадочности.

"Я сейчас болею... так что вот вам ответ. 🖤", - подписала снимок известная красотка.

За 12 часов пост модели из Британии получил более 430 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Деми масу комплиментом, в том числе, что она прекрасна и идеальна, а ее фигура просто бомба, и действительно: "Ого, какие огромные груди."

Напомним, Деми Роуз позировала в желтом платье в цветочек, которое эффектно подчеркивало ее пышные формы.

«Боже, это большая редкость – выглядеть сексуально, но не пошло», «настоящая женщина», «красотка!», - написали фанаты.

Ранее мы писали, что Деми Роуз часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными образами.

Недавно модель предстала на кадре в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми. Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.

Напомним также, что звезда опубликовала фото, на котором осталась в одних плавках от купальника.

Поклонники довольны снимком, оставив под постом множество восторженных комментариев.

Фотография успела набрать более 460 тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним, что Деми Роуз натянула прозрачное кружево на свое роскошное богатство.

Как сообщала Politeka, молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами: «Вот это тело!».

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась до неприличия и показала, за что ее полюбили мужчины.