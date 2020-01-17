Британская модель Деми Роуз редко публикует фото в одежде, и новый пост не оказался исключением
Звезда, которая прославилась своими пышными формами и стала второй Ким Кардашьян, опубликовала видео, на котором позирует обнаженной, пишет Рoliteka.net.
На видео-бумеранг звезда предстает, прикрывая большую грудь руками. На ней - лишь блестящая шляпка.
Модель опускает и поднимает голову, показывая свое ангельское личико с минимум макияжа. Кроме шляпки на звезде можно заметить пальца в кольцах.
Деми приоткрыла в губы и смотрела в камеру.
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Идеальное тело Роуз не могло уйти от внимания подписчиков, которые тут же поставили записи много лайков. Спустя всего 18 часов публикация Деми собрала почти 700 тысяч отметок "Нравится" и много комментариев.
Пользователи сети назвали девушку идеальной и прекрасной. Так и хочется сказать: "Прикройте рот от восхищения".
Отметим, с 2015 года Роуз живет в Америке, где принимает участия в съемках для журналов, а также клипов.
Напомним, Деми Роуз выставила в камеру свои большие сочные прелести.
Тонкая талия, пышные бедра и низкий рост - стали опознавательными чертами, благодаря которым Деми приобрела свою популярность.
На одном из последних фото Роуз показала пышную грудь в маленьком купальнике. У модели - мокрые волосы, а на лице, будто нет макияжа. Деми страстно посмотрела в камеру, поиграв прелестями на камеру.
Ранее мы писали, что недавно Роуз красовалась без белья и в изодранных джинсках. Свою объемную грудь знаменитость прикрыла руками, а ноги в джинсах - развела, все это камеры засняли вблизи.
Фаны пишут разное в адрес модели под фото - от откровенных оскорблений до явного восторга.
"Черт, детка! Это горячо, невероятно, горячо!" - написал один из пользователей сети.
Напомним также, что раздетая Роуз предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".
Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.