Молодша сестра Кім Кардашьян, наймолодша мільярдерка, Кайлі Дженнер, порадувала гарячим фото своїх шанувальників
На знімку красуня позує у білих дверей і дивиться в камеру, пише Politeka.net.
Зірка з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, крізь який, якщо придивитися, видно ліфчик зірки. Одяг сильно облягав пишні принади Кайлі.
Тонку талію знаменитості підкреслили чорні шкіряні штани з високою посадкою.
Зірка позувала зі стильною сумочкою у формі губ і блискучих годинниках.
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Гарний макіяж підкреслив красу Кайлі, а красива укладка зробила образ бездоганним: "Це божественно".
За шість годин пост моделі зібрав близько трьох мільйонів лайків та коментарів.
Користувачі мережі називали зірку богинею і босом, їй зізнавалася в любові і писали ще безліч компліментів.
Варто відзначити, що зараз на сторінку юної мільярдерки підписані 160 мільйонів осіб.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер похвалилася в мережі мальовничим місцем відпочинку на фоні гір, а також показала фігуру в купальнику.
На фото вона позувала лежачи на животі на тлі гір і басейну. Кайлі засмагала в купальнику срібного кольору з відкритою спиною. Нижня частина купальника відмінно підкреслює її форми.
В коментарях шанувальники Кайлі почали активно писати селебріті компліменти.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер представила колекцію іменної косметики «Стормі», яку вона зробила в улюбленних кольорах дочки: фіолетовому, темно-рожевому і яскраво-малинову, тобто.
Кайлі Дженнер оголосила про вихід косметики портретом з донькою, на якому вона позує топлес, а її дочка притулилася до голих грудей матері.
Нагадаємо також, що 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вперше зважилася розповісти про проблеми, з якими їй довелося зіткнутися під час народження своєї дочки Стормі. Виявилося, що моделі довелося народжувати раніше запланованого лікарями терміну.
У лікарні Кайлі викликали передчасні пологи, проткнувши навколоплідний міхур.
"Лікарі зробили так, щоб у мене відійшли води, і вже через 45 хвилин з'явилася Стормі", - розповіла мільярдерка.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.
Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.