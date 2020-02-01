Молодша сестра Кім Кардашьян, наймолодша мільярдерка, Кайлі Дженнер, порадувала гарячим фото своїх шанувальників

На знімку красуня позує у білих дверей і дивиться в камеру, пише Politeka.net.

Зірка з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, крізь який, якщо придивитися, видно ліфчик зірки. Одяг сильно облягав пишні принади Кайлі.

Тонку талію знаменитості підкреслили чорні шкіряні штани з високою посадкою.

Зірка позувала зі стильною сумочкою у формі губ і блискучих годинниках.

Гарний макіяж підкреслив красу Кайлі, а красива укладка зробила образ бездоганним: "Це божественно".

За шість годин пост моделі зібрав близько трьох мільйонів лайків та коментарів.

Користувачі мережі називали зірку богинею і босом, їй зізнавалася в любові і писали ще безліч компліментів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку юної мільярдерки підписані 160 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер похвалилася в мережі мальовничим місцем відпочинку на фоні гір, а також показала фігуру в купальнику.

На фото вона позувала лежачи на животі на тлі гір і басейну. Кайлі засмагала в купальнику срібного кольору з відкритою спиною. Нижня частина купальника відмінно підкреслює її форми.

В коментарях шанувальники Кайлі почали активно писати селебріті компліменти.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер представила колекцію іменної косметики «Стормі», яку вона зробила в улюбленних кольорах дочки: фіолетовому, темно-рожевому і яскраво-малинову, тобто.

Кайлі Дженнер оголосила про вихід косметики портретом з донькою, на якому вона позує топлес, а її дочка притулилася до голих грудей матері.

Нагадаємо також, що 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вперше зважилася розповісти про проблеми, з якими їй довелося зіткнутися під час народження своєї дочки Стормі. Виявилося, що моделі довелося народжувати раніше запланованого лікарями терміну.

У лікарні Кайлі викликали передчасні пологи, проткнувши навколоплідний міхур.

"Лікарі зробили так, щоб у мене відійшли води, і вже через 45 хвилин з'явилася Стормі", - розповіла мільярдерка.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.