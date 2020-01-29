Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливою фотосесією в нижній білизні

28-річна американська модель і актриса підкорює світ своїми ризикованими і деколи дуже відвертими образами. Кілька років тому вона навіть стала володаркою вражаючого титулу «найбажаніша жінка планети». Красуня також є власницею власного модельного бренду Inamorata, який створює спокусливий одяг для жінок.

Як повідомляє Politeka, саме його новою колекцією Ратаковскі і вирішили похвалитися в своєму Instagram. Так, модель опублікувала на своїй сторінці серію знімків, на яких вона сама позує в новій білизні.

На одному з них Ратаковскі позує в спокусливому чорному боді в сіточку з глибокими вирізами. Пікантна білизна вигідно підкреслює натуральну красу тіла моделі.

На інших знімках Ратаковски демонструє комплект чорної білизни зі сміливими стрингами, які дозволяють їй похвалитися своїми підтягнутими сідницями.

Чи варто говорити, що шанувальники моделі прийшли у захват від цієї фотосесії і буквально засипали її лайками і компліментами в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Емілі Ратаковскі опублікувала інший спокусливий кадр в одній білизні з мотузочок у себе в Instagram.

Зірка з'явилася в нижньому чорному мереживній білизні спиною до іншої моделі, трусики з одних мотузочок нічого не приховали.

«Дуже скоро з'являться нові мереживні», – наголосила вона, маючи на увазі нові моделі для свого бренду білизни.

Так, на фото вона позує в білизна свого бренду одягу з іншою моделлю в фотостудії, де вони фотографували нову колекцію, яка скоро вийде в продаж.

На фото Емілі Ратаковскі позує попою до камери, злегка нагнувши голову в бік об'єктива. Половина її особи знаходиться в тіні від її волосся. Так, вона і дівчина поруч відкрили губи прикрили очі для більшої привабливості кадрів. Карамельна помада на губах супермоделі підходить до її тону шкіри. Коментувати одяг Ратаковски не доводиться, тому що її білизна настільки крихітну, що не прикриває її худі принади.

Нагадаємо, роздягнена Ратаковскі без сорому померилась принадами з гарячою подружкою.

Як повідомляла Politeka, Емілі Ратаковскі вивалила напоказ "неслухняні" принади в крихітному бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі зважилася на божевілля заради спокусливих кадрів.