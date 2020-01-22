Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок у себя в Инстаграм

Звезда предстала в купальнике, лифчик которого едва скрыл ее пышные прелести, пишет Politeka.net.

Знаменитость позировала на пляже в леопардовом бикини. Лифчик слегда соскользнул с одной груди модели.

Ратаковски поднесла к лицу руку и посмотрела в камеру. При этом ее волосы развеял ветер. Нежная кожа, идеальный загар - все в этом фото роскошно.

Завершили образ звезды крупные серьги-кольца.

Видно, что артистка позирует на подстилке, рядом стоят кроссовки, а позади виднеются другие отдыхающие.

"Скучаю по лету", - подписала снимок Эмили.

За два часа пост модели собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

Люди называли звезду идеальной, признавались в любви и говорили, как ей идет этот купальник.

Отметим, в 2014 году Эмили Ратаковски назвали "самой желанной женщиной планеты-2014". Сейчас она является владелицей собственного модельного бренда Inamorata, который создает соблазнительную одежду для женщин.

Напомним, недавно в Instagram Эмили Ратаковски появились загадочные снимки. Создается такое впечатление, будто модель позирует абсолютно голой. Но на самом деле мы можем лишь догадываться об этом, ведь девушка сделала портретные снимки, прикрыв сокровенные места за объективом.

Ее волосы распущены, на лице минимум макияжа, а на ушах сережки собственного бренда в форме женской фигуры.

Ранее мы писали, что Эмили позировала с другой моделью в одном лишь черном кружевном белье.

На снимке модель прислонилась пятой точкой к другой девушке, подтянув трусики за веревочки, а также развернувшись на камеру. Ратаковски продемонстрировала свою грудь почти в прозрачном белье, а также рельефный просушенный пресс.

«Поддерживаем сексуальность – просто напоминание», – написано под фотографией.

Напомним также, что Эмили сидела в купальнике, который отлично подчеркнул тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Ратаковски. Впрочем, на совершенном теле звезды любой фасон смотрелся бы выигрышно.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.