Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала соблазнительный кадр в одном белье из веревочек у себя в Инстаграм
Звезда предстала в нижнем черном кружевном белье спиной к другой модели, трусики из одних веревочек не скрыли ничего, пишет Politeka.net.
«Очень скоро появятся новые кружевные», – отметила она, имея ввиду новые модели для своего бренда белья.
Так, на фото она позирует в белье своего бренда одежды с другой моделью в фотостудии, где они фотографировали новую коллекцию, которая скоро выйдет в продажу.
На фото Эмили Ратаковски позирует попой к камере, слегка нагнув голову в сторону объектива. Половина ее лица находится в тени от ее же волос. Так, она и девушка рядом приоткрыли губы и прикрыли глаза для пущей соблазнительности кадров. Карамельная помада на губах супермодели подходит к ее тону кожи. Комментировать одежду Ратаковски не приходится, потому что ее белье настолько крошечное, что не прикрывает ее худые прелести.
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Отметим, что интересной чертой фото для рекламы будущей коллекции является натуральной. Так, девушка-модель рядом с Эмили показала крупным планом растяжки на бедрах, чем покорила многих женщин с такими же недостатками. Также тело Эмили Ратаковски на ее фоне смотрится более совершенным.
В комментариях многие поклонники модели начали писать комплименты ее телу и красоте.
«Красивая картинка ❤️ добрый день ⚘», «Ох», «Такие красивые девушки», «Красиво и мощно😜», «Любимка моя!❤️❤️лю..!❤️❤️», «Омг», «Невероятная», – пишут в сети.
Напомним, что ранее знаменитость позировала на пляже в леопардовом бикини. Лифчик слегда соскользнул с одной груди модели. Ратаковски поднесла к лицу руку и посмотрела в камеру. При этом ее волосы развеял ветер. Нежная кожа, идеальный загар - все в этом фото роскошно.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.