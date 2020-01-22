Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала соблазнительный кадр в одном белье из веревочек у себя в Инстаграм

Звезда предстала в нижнем черном кружевном белье спиной к другой модели, трусики из одних веревочек не скрыли ничего, пишет Politeka.net.

«Очень скоро появятся новые кружевные», – отметила она, имея ввиду новые модели для своего бренда белья.

Так, на фото она позирует в белье своего бренда одежды с другой моделью в фотостудии, где они фотографировали новую коллекцию, которая скоро выйдет в продажу.

На фото Эмили Ратаковски позирует попой к камере, слегка нагнув голову в сторону объектива. Половина ее лица находится в тени от ее же волос. Так, она и девушка рядом приоткрыли губы и прикрыли глаза для пущей соблазнительности кадров. Карамельная помада на губах супермодели подходит к ее тону кожи. Комментировать одежду Ратаковски не приходится, потому что ее белье настолько крошечное, что не прикрывает ее худые прелести.

Отметим, что интересной чертой фото для рекламы будущей коллекции является натуральной. Так, девушка-модель рядом с Эмили показала крупным планом растяжки на бедрах, чем покорила многих женщин с такими же недостатками. Также тело Эмили Ратаковски на ее фоне смотрится более совершенным.

В комментариях многие поклонники модели начали писать комплименты ее телу и красоте.

«Красивая картинка ❤️ добрый день ⚘», «Ох», «Такие красивые девушки», «Красиво и мощно😜», «Любимка моя!❤️❤️лю..!❤️❤️», «Омг», «Невероятная», – пишут в сети.

Напомним, что ранее знаменитость позировала на пляже в леопардовом бикини. Лифчик слегда соскользнул с одной груди модели. Ратаковски поднесла к лицу руку и посмотрела в камеру. При этом ее волосы развеял ветер. Нежная кожа, идеальный загар - все в этом фото роскошно.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.