Ратаковски показала, что ничего не стесняется

Популярная модель Эмили Ратаковски в очередной раз показала, что не стесняется демонстрировать прелести своей фигуры во всей красоте

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула "самая желанная женщина планеты-2014". Кроме того, она счастливая жена и владелица собственного модельного бренда Inamorata, который создает соблазнительную одежду для женщин.

Ее популярность взлетела после того, как она начала активно вести свой блог в Instagram, где красотка не стесняясь демонстрирует свою фигуру в пикантной одежде. Иногда даже появляются снимки на которых модель предстает абсолютно голой.

В этот раз на ее странице в блоге Instagram появились загадочные снимки. Создается такое впечатление, будто модель позирует абсолютно голой. Но на самом деле мы можем лишь догадываться об этом, ведь девушка сделала портретные снимки, прикрыв сокровенные места за объективом.

Ее волосы распущены, на лице минимум макияжа, а на ушах сережки собственного бренда в форме женской фигуры.

К сожалению пользователи сети не смогут прокомментировать снимки соблазнительной модели Эмили Ратаковски, ведь их она показала в своем Stories.

Также ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья. Артистка предстала на новом опубликованном снимке с другой моделью в одном лишь черном кружевном белье.

На снимке модель прислонилась пятой точкой к другой девушке, подтянув трусики за веревочки, а также развернувшись на камеру. Ратаковски продемонстрировала свою грудь почти в прозрачном белье, а также рельефный просушенный пресс.

Макияж Эмили сделали неяркий, чтобы не отвлекал от рекламируемой вещи. На ее губы нанесли лишь помаду карамельного цвета, почти в тон кожи.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.