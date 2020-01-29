Эмили Ратаковски порадовала поклонников соблазнительной фотосессией в нижнем белье

28-летняя американская модель и актриса покоряет мир своими рискованными и порой очень откровенными образами. Несколько лет назад она даже стала обладательницей впечатляющего титула «Самая желанная женщина планеты». Красотка также является владелицей собственного модельного бренда Inamorata, который создает соблазнительную одежду для женщин.

Как сообщает Politeka, именно его новой коллекцией Ратаковски и решили похвастаться в своем Инстаграм. Так, модель опубликовала на своей странице серию снимков, на которых она сама позирует в новом белье.

На одном из них Ратаковски позирует в соблазнительном черном боди в сеточку с глубокими вырезами. Пикантное белье выгодно подчеркивает натуральную красоту тела модели.

На других снимках Ратаковски демонстрирует комплект черного белья со смелыми стрингами, которые позволяют ей похвастаться своими подтянутыми ягодицами.

Стоит ли говорить, что поклонники модели пришли в восторг от этой фотосессии и буквально засыпали ее лайками и комплиментами в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эмили Ратаковски опубликовала другой соблазнительный кадр в одном белье из веревочек у себя в Инстаграм.

Звезда предстала в нижнем черном кружевном белье спиной к другой модели, трусики из одних веревочек не скрыли ничего.

«Очень скоро появятся новые кружевные», – отметила она, имея ввиду новые модели для своего бренда белья.

Так, на фото она позирует в белье своего бренда одежды с другой моделью в фотостудии, где они фотографировали новую коллекцию, которая скоро выйдет в продажу.

На фото Эмили Ратаковски позирует попой к камере, слегка нагнув голову в сторону объектива. Половина ее лица находится в тени от ее же волос. Так, она и девушка рядом приоткрыли губы и прикрыли глаза для пущей соблазнительности кадров. Карамельная помада на губах супермодели подходит к ее тону кожи. Комментировать одежду Ратаковски не приходится, потому что ее белье настолько крошечное, что не прикрывает ее худые прелести.

Напомним, раздетая Ратаковски без стыда померилась прелестями с горячей подружкой.

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски вывалила напоказ "непослушные" прелести в крохотном бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски решилась на безумство ради соблазнительных кадров.