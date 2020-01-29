Популярна модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в одному корсеті і чорних панчохах, елегантно вмостившись на кріслі. Уточнимо, що доповнює образ дівчини макіяж в тон і туфлі на платформі.
Звернемо увагу, що наряд ефектно підкреслює соковиті форми моделі. Проте її прихильники були позбавлені можливості висловити слова захоплення – кадр Речфорд опублікувала в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, популярна американська модель Ебігейл Речфорд вирішила показати всім, що природа нагородила її розкішними формами.
«Охх, мій день народження майже настав? А ваш годиною з моїм не збігається?» -цікавиться дівчина в підписі до знімку.
Уточнимо, що на фотографії Рэтчфорд позує в крихітному червоному білизна, яке ефектно підкреслює її розкішні форми. Її шанувальники наче не помітили питання моделі, почавши засипати її компліментами.
«Божественна», «Це фантастика», «Неймовірні форми! Так би до них і притулився», «от що значить – ідеальне тіло», «Ебі – ти зробила мій день! Спасибі за красу», - пишуть вони.
Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.