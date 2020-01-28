Модель превзошла сама себя!

Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила показать всем, что природа наградила ее роскошными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Охх, мой день рождения почти наступил? А ваш часом с моим не совпадает?» -интересуется девушка в подписи к снимке.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном красном белье, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники словно не заметили вопроса модели, начав засыпать ее комплиментами.

«Божественная», «Это фантастика», «Невероятные формы! Так бы к ним и прижался», «вот что значит – идеальное тело», «Эби – ты сделала мой день! Спасибо за красоту», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд практически каждый день выкладывает откровенные снимки. Одно из последних фото стало еще горячее, чем предыдущие.

На фотографии звезда предстала вместе с подругой, другой моделью Антье Утгаард.

Девушки позировали обнаженными, прикрыв пышные груди. Антье положила руку на молочную железу Эби. Первая наклонилась к Рэтчфорд, прикоснувшись своей головой к ее.

Эбигейл стояла прямо, схватившись за трусики подруги.

Обе девушки смотрели в камеру, Эби при этом подняла руку и дотронулась к своим волосам.

Красотки приоткрыли губы, выглядело это очень сексуально, это настолько жарко, что можно потерять сознание.

Пышные груди, тонкие талии, стальные прессы, идеальные прически, макияжи с акцентами на красные губы - все это выглядело просто шикарно. Модели этого и добивались.

За пять часов пост Эби Рэтчфорд собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.