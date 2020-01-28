Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила показать всем, что природа наградила ее роскошными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Охх, мой день рождения почти наступил? А ваш часом с моим не совпадает?» -интересуется девушка в подписи к снимке.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном красном белье, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы.  Ее поклонники словно не заметили вопроса модели, начав засыпать ее комплиментами.

«Божественная», «Это фантастика», «Невероятные формы! Так бы к ним и прижался», «вот что значит – идеальное тело», «Эби – ты сделала мой день! Спасибо за красоту», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд практически каждый день выкладывает откровенные снимки. Одно из последних фото стало еще горячее, чем предыдущие.

На фотографии звезда предстала вместе с подругой, другой моделью Антье Утгаард. 

Девушки позировали обнаженными, прикрыв пышные груди. Антье положила руку на молочную железу Эби. Первая наклонилась к Рэтчфорд, прикоснувшись своей головой к ее. 

Эбигейл стояла прямо, схватившись за трусики подруги. 

Обе девушки смотрели в камеру, Эби при этом подняла руку и дотронулась к своим волосам. 

Красотки приоткрыли губы, выглядело это очень сексуально, это настолько жарко, что можно потерять сознание. 

Пышные груди, тонкие талии, стальные прессы, идеальные прически, макияжи с акцентами на красные губы - все это выглядело просто шикарно. Модели этого и добивались. 

За пять часов пост Эби Рэтчфорд собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. 

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Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.