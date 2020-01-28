Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила показать всем, что природа наградила ее роскошными формами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Охх, мой день рождения почти наступил? А ваш часом с моим не совпадает?» -интересуется девушка в подписи к снимке.
Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном красном белье, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники словно не заметили вопроса модели, начав засыпать ее комплиментами.
«Божественная», «Это фантастика», «Невероятные формы! Так бы к ним и прижался», «вот что значит – идеальное тело», «Эби – ты сделала мой день! Спасибо за красоту», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд практически каждый день выкладывает откровенные снимки. Одно из последних фото стало еще горячее, чем предыдущие.
На фотографии звезда предстала вместе с подругой, другой моделью Антье Утгаард.
Девушки позировали обнаженными, прикрыв пышные груди. Антье положила руку на молочную железу Эби. Первая наклонилась к Рэтчфорд, прикоснувшись своей головой к ее.
Эбигейл стояла прямо, схватившись за трусики подруги.
Обе девушки смотрели в камеру, Эби при этом подняла руку и дотронулась к своим волосам.
Красотки приоткрыли губы, выглядело это очень сексуально, это настолько жарко, что можно потерять сознание.
Пышные груди, тонкие талии, стальные прессы, идеальные прически, макияжи с акцентами на красные губы - все это выглядело просто шикарно. Модели этого и добивались.
За пять часов пост Эби Рэтчфорд собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.