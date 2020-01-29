Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в одном корсете и черных чулках, элегантно умостившись на кресле. Уточним, что дополняет образ девушки макияж в тон и туфли на платформе.

Обратим внимание, что наряд эффектно подчеркивает сочные формы модели. Однако ее поклонники были лишены возможности высказать слова восхищения – кадр Рэтчфорд опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила показать всем, что природа наградила ее роскошными формами.

«Охх, мой день рождения почти наступил? А ваш часом с моим не совпадает?» -интересуется девушка в подписи к снимке.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном красном белье, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы. Ее поклонники словно не заметили вопроса модели, начав засыпать ее комплиментами.

«Божественная», «Это фантастика», «Невероятные формы! Так бы к ним и прижался», «вот что значит – идеальное тело», «Эби – ты сделала мой день! Спасибо за красоту», - пишут они.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.