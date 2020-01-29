Зірка перевершила сама себе

Американська модель Ана Чері вирішила відкинути сумніви і принади показала абсолютно без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Сьогодні хочу поспілкуватися з вами особисто. Буде велика стрілянина! Не пропустіть», - йдеться в повідомленні.

Так, на знімку модель позує без білизни, в одному лише міні-бікіні на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Абсолютний ідеал», «Божественний вигляд», «Від цього не відірвати очей!», «дуже красиво», «вогонь», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню .

Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.

Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.

Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.

Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.

Позаду Ани виднівся будинок білого кольору, а також різні рослини.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.