Американська модель Ана Чері вирішила відкинути сумніви і принади показала абсолютно без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Сьогодні хочу поспілкуватися з вами особисто. Буде велика стрілянина! Не пропустіть», - йдеться в повідомленні.
Так, на знімку модель позує без білизни, в одному лише міні-бікіні на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Абсолютний ідеал», «Божественний вигляд», «Від цього не відірвати очей!», «дуже красиво», «вогонь», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливому сукню .
Відома фотомодель позувала в короткому блискуче плаття золотого кольору. Наряд обтягнув ідеальні форми дівчата.
Груди красуні випирала з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана під сукню не одягла бюстгальтер, ніж зробила образ більш гарячим.
Маленький розріз на короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.
Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.
Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Про таку красуню можна обпектися.
Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.
Позаду Ани виднівся будинок білого кольору, а також різні рослини.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.