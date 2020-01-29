Звезда превзошла сама себя

Американская модель Ана Чери решила отбросить сомнения и показала прелести абсолютно без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Сегодня хочу пообщаться с вами лично. Будет большая стрельба! Не пропустите», - говорится в сообщении.

Так, на снимке модель позирует без белья, в одном лишь мини-бикини на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Абсолютный идеал», «Божественный вид», «От этого не оторвать глаз!», «очень красиво», «огонь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье .

Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.

Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.

Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.

Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.

Позади Аны виднелся дом белого цвета, а также различные растения.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.