Американская модель Ана Чери решила отбросить сомнения и показала прелести абсолютно без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Сегодня хочу пообщаться с вами лично. Будет большая стрельба! Не пропустите», - говорится в сообщении.
Так, на снимке модель позирует без белья, в одном лишь мини-бикини на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Абсолютный идеал», «Божественный вид», «От этого не оторвать глаз!», «очень красиво», «огонь», - пишут они.
Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье .
Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.
Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.
Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.
Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.
Девушка прикоснулась рукой к плечу, будто желая скинуть бретельку. Об такую красотку можно обжечься.
Она посмотрела вызывающе в камеру и приоткрыла губы. Откровенный образ модели дополнили украшения в виде небольших колец в ушах и тонкой цепочки на шее.
Позади Аны виднелся дом белого цвета, а также различные растения.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.